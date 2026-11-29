Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetin ardından takımdan desteğini esirgemeyen taraftarlara teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 31 mağlup eden Samsunspor’da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, galibiyeti tribünden destek veren ve gönlü Samsunspor ile atan taraftarlara armağan etti. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolculara ve teknik ekibe de mücadelelerinden dolayı teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Samsunspor taraftarı, dün tribünde 90 dakika boyunca takımımızın arkasında duran, desteğini ve inancını bir an olsun eksiltmeyen taraftarımıza, aynı zamanda stadyumda olamasa da yüreği bizimle atan büyük Samsunspor ailesine bu galibiyeti armağan ediyorum. Sahada son düdüğe kadar mücadele eden futbolcularımıza ve teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu mücadele, bu inanç ve bu birliktelik bizi daha güzel günlere taşıyacak. Samsunspor için hedeflerimiz büyük, inancımız tam. Birlikte daha güçlenecek, yükselişimizi kararlılıkla sürdürecek ve armamızı hak ettiği yerlere taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta en büyük gücümüz sizsiniz. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız."