Samsun Ladik Akpınar Mezunları ve Mensupları Eğitim ve Kültür Derneği (LADER) ile Akpınar Fen Lisesi iş birliğinde düzenlenen "14. Geleneksel Kariyer ve Meslek Tanıtımı Buluşması", okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmalarını LADER Samsun Şube Başkanı Mahir Sancı ile LADER Genel Başkanı Selahattin Aydın yaptı. Programda Nurettin Şimşek, "Neden Akpınarlıyız, neden LADER’liyiz?" başlıklı sunumunda Akpınar’ın geçmişi ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek ayrıca Akpınar Öğretmen Akademisi kurulmasına yönelik düşüncelerini paylaştı.

LADER Kurucu Başkanı Prof. Dr. Recep Özgülten ise kariyer planlaması, hedef belirleme, çalışma disiplini ve akademik başarı konularında öğrencilere bilgi verdi.

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Etkinliğin devamında Gıda Mühendisi Dr. Fatih Bakırcı, Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Ferda Hacıvelioğlu ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Erol Kurt, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Konuklar, kendi alanlarına ilişkin bilgiler aktararak öğrencilere kariyer seçenekleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

LADER tarafından yapılan açıklamada, Akpınar’ın eğitim ve öğretmen yetiştirme geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan buluşmaya katkı sunan konuklara, davetlilere, okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edildi. Açıklamada, gençlerin kariyer gelişimine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.