Samsun'da Canik ve İlkadım ilçelerine ortak hizmet verecek jandarma hizmet binasında çalışmalar tamamlanıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ile birlikte yapımı devam eden Canik ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlıklarına hizmet verecek yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Merkezi hükümet yatırımları kapsamında Canik’e kazandırılan ve yapım çalışmalarında sona yaklaşılan yeni hizmet binasının yüzde 87’sinin tamamlandığını belirten Başkan Sandıkçı, toplam 3 bin 166 metrekare kapalı alana sahip olacak binanın hem Canik İlçe Jandarma Komutanlığına hem de İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına hizmet vereceğini ifade etti.

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Modern mimarisi, teknik donanımı ve geniş hizmet alanıyla iki ilçenin jandarma teşkilatına ev sahipliği yapacak binanın, güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sunacağını kaydeden Başkan Sandıkçı, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlayacak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

İki ilçeye tek merkezden hizmet sunulacak

Yeni hizmet binasının yapım çalışmalarının yanı sıra peyzaj ve çevre düzenlemesinin de sürdüğünü belirten Başkan Sandıkçı,

"Canik'imiz için durmadan çalışıyor, ilçemize değer katacak yeni projeleri ve yatırımları hayata geçiriyoruz. Merkezi Hükümet Yatırımları kapsamında ilçemize kazandırdığımız yeni jandarma hizmet binamızın yapım çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik. Yüzde 87'si tamamlanan, 3 bin 166 metrekare kapalı hizmet alanına sahip olacak binamız, hem Canik İlçe Jandarma Komutanlığımıza hem de İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığımıza hizmet verecek. Böylece iki ilçemizin jandarma teşkilatları, modern donatı ve imkânlara sahip yeni bir hizmet merkezinde faaliyetlerini sürdürecek. Şu anda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarımız da devam ediyor. Eser ve hizmet anlayışımızla hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıran, kamu hizmetlerinin niteliğini artıran yatırımları ilçemize kazandırmayı sürdüreceğiz. Yeni hizmet binamızın Canik'imize, İlkadım'ımıza, Samsun'umuza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.