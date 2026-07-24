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        Çarşamba OSB Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin yüklenici sözleşmesi imzalandı

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Çarşamba OSB Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin yüklenici sözleşmesi imzalandı

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.


        Çarşamba OSB'nin çevre altyapısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir sanayi anlayışını desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında ihaleyi kazanan firma ile yüklenici sözleşmesi imzalanarak yatırım süreci başlatıldı.


        İmza törenine Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Çarşamba OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Sonkaya, Çarşamba OSB Müdürü Mehmet Dalgıç'ın yanı sıra proje koordinasyonunda görev alan teknik ekip ve firma yetkilileri katıldı.


        Törenin ardından heyet, atıksu arıtma tesisinin kurulacağı alanda incelemede bulunarak uygulama sürecine ilişkin teknik değerlendirme yaptı.


        Sonkaya, projenin çevreye duyarlı sanayi anlayışının önemli yatırımlarından biri olduğunu belirterek, "Atıksu arıtma tesisi işletmelerin çevresel yükümlülüklerini daha etkin şekilde yerine getirmesine katkı sağlayacak. Bu yatırım hem mevcut sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak hem de Çarşamba OSB'nin yatırım cazibesini yükseltecektir. Projenin tamamlanmasıyla sanayi kaynaklı atıksuyun çevre mevzuatına uygun şekilde arıtılması, işletmelerin çevre izin süreçlerinin kolaylaştırılması ve bölgenin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor." dedi.



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