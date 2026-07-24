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        Kapıkayafest'te çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor

        Bafra Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde (Kapıkayafest) çocuklara yönelik sportif ve sosyal faaliyetler sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Kapıkayafest'te çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor

        Bafra Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde (Kapıkayafest) çocuklara yönelik sportif ve sosyal faaliyetler sunuluyor.

        Festival programı kapsamında belediye tarafından çocuklara özel planlanan aktivite ve yarışmaların sayısı artırıldı.

        Aileleriyle festival alanına gelen katılımcılar, güvenli alanlarda su ve kara sporlarına katılım sağlıyor.

        Programda yer alan tekne gezisi, kano, jetski, muz, ringo bot, deniz traktörü ve sürat teknesi gibi su aktivitelerinin yanı sıra bisiklet turları, tırmanış, masa tenisi, badminton, voleybol, mini futbol, speedball ve cornhole gibi sportif alanlarda etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, festivalin ilçenin tarihi, doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtan bir organizasyon olduğunu belirtti.

        Çocukların gelişimine ve sosyal alanlarda vakit geçirmelerine önem verdiklerini vurgulayan Kılıç, "Festivalimizde tüm misafirlerimize güzel anlar yaşatmak için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ilçemizin sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerin farkında olmasını sağlamanın yanında, onların güzel anılar biriktirmesini ve yüzlerine yansıyan mutluluğu görebilmeyi çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır." ifadesini kullandı.



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