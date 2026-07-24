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        Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası'nın bilet geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak

        Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası'nda elde edilecek bilet gelirinin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası'nın bilet geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak

        Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası'nda elde edilecek bilet gelirinin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı bildirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediyenin katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyon, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Samsun Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

        ATP Challenger Tour takviminde yer alan turnuvada sporcular, tekler ve çiftler kategorilerinde mücadele edecek. Organizasyonda 25 ülkeden tenisçilerin yanı sıra A Milli Erkek Tenis Takımı sporcuları da korta çıkacak.

        Turnuvanın eleme müsabakaları 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. 27-28 Temmuz tarihlerinde ise ana tablo ilk tur karşılaşmaları gerçekleştirilecek. 29-30 Temmuz tarihlerinde ikinci tur maçları, 31 Temmuz'da tekler çeyrek final ve çiftler yarı finali, 1 Ağustos'ta ise tekler yarı finalleri ile çiftler final karşılaşması yapılacak.

        Turnuva, 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak tekler final müsabakası ve ödül töreniyle sona erecek.

        Yarı final karşılaşmalarına kadar oynanacak müsabakalar tenisseverler tarafından ücretsiz takip edilebilecek.

        Yarı final ve final müsabakalarının bilet satışından elde edilecek gelirin tamamı ise Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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