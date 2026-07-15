Çarşamba'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, S.K. idaresindeki 55 ADC 209 plakalı motosiklet, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde M.S. yönetimindeki 55 GZ 206 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.