Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Çarşamba'da takla atan otomobil evin bahçesine girdi

        Çarşamba'da takla atan otomobil evin bahçesine girdi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 03:44 Güncelleme:
        Çarşamba'da takla atan otomobil evin bahçesine girdi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Y.Ç. yönetimindeki 18 AAK 278 plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir evin bahçesine girerek durabildi.

        Kazada yaralanan sürücü Y.Ç, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur tutuklandı
        Oğuzhan Uğur tutuklandı
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Samsunspor'un Hollanda kampı başladı
        Samsunspor'un Hollanda kampı başladı
        Samsun'da 5. "Geleneksel Çakallı Menemen Şenliği" düzenlendi
        Samsun'da 5. "Geleneksel Çakallı Menemen Şenliği" düzenlendi
        Samsunspor'un yeni transferi Watt: "Güveni boşa çıkartmamak istiyorum"
        Samsunspor'un yeni transferi Watt: "Güveni boşa çıkartmamak istiyorum"
        Çarşamba TSO Başkanı Ayhan Sonkaya, Hanedan Engelli Bakım Merkezi'ni ziyare...
        Çarşamba TSO Başkanı Ayhan Sonkaya, Hanedan Engelli Bakım Merkezi'ni ziyare...
        Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı
        Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı
        Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek
        Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek