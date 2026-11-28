"Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla VM Medical Park Samsun ve Liv Hospital Samsun, Samsunspor’un katkılarıyla Taflan İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuk hakları ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Etkinliğe VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nden Opr. Dr. Ayşe Bahar Önaksoy, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. İlaha Guluzade, bilgilendirme etkinliği için bir hemşire ve hastane yöneticileri katıldı.

Çocuklara hakları anlatıldı

Ziyaret kapsamında öğrencilere eğitim, sağlık, oyun oynama, korunma ve kendini özgürce ifade etme gibi temel çocuk hakları hakkında yaşlarına uygun bir dille bilgilendirme yapıldı. Çocukların kendi haklarını tanımalarının ve bu haklara ilişkin farkındalık kazanmalarının önemine dikkat çekildi.

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Sağlıklı bir gelecek için doğru hijyen alışkanlıkları

Etkinlikte kişisel hijyenin önemi, doğru el yıkama teknikleri ve el yıkamanın hastalıklardan korunmadaki rolü de anlatıldı. Çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarının önemine vurgu yapıldı.

Samsunspor’un katkılarıyla öğrencilere çeşitli hediyelerin dağıtıldığı ziyaret, renkli ve neşeli anlara sahne oldu. VM Medical Park Samsun ve Liv Hospital Samsun, toplumsal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikle her çocuğun sağlıklı, güvenli ve eşit şartlarda büyüme hakkına sahip olduğu mesajını verdi.

Çocukların haklarını bildiği, seslerinin duyulduğu ve hayallerini özgürce gerçekleştirebildiği bir gelecek için toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekildi.