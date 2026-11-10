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        El freni çekilmeyen beton mikseri 4 araca çarptı

        SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği beton mikseri, hareket edip 3 otomobil ile engelli aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:36 Güncelleme:
        El freni çekilmeyen beton mikseri 4 araca çarptı

        SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği beton mikseri, hareket edip 3 otomobil ile engelli aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi.

        Kaza, bugün Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Belediyeye ait beton mikserinin sürücüsü, aracı yol kenarına park ederek markete girdi. El freni çekilmeyen beton mikseri, yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan mikser, park halindeki 3 otomobil ile bir engelli aracına çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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