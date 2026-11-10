El freni çekilmeyen beton mikseri 4 araca çarptı

Kaza, bugün Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Belediyeye ait beton mikserinin sürücüsü, aracı yol kenarına park ederek markete girdi. El freni çekilmeyen beton mikseri, yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan mikser, park halindeki 3 otomobil ile bir engelli aracına çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği beton mikseri, hareket edip 3 otomobil ile engelli aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi.

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