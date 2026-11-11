Havza'da 500 fidan toprakla buluştu

Havza’da dikilen 500 fidanla ilçenin yeşil alanlarına katkı sağlanırken, fidanların geleceğe bırakılacak kalıcı bir miras olması hedefleniyor.

Protokol üyeleri ve öğrenciler, belirlenen alana fidanları dikerek can suyu verdi. Etkinlikte orman varlığının korunması, ağaçlandırma çalışmalarının önemi ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

"Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Boyalıca Mahallesi’nde, Gençlik Merkezi’nin üst tarafında düzenlendi. Daha yeşil bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada 500 fidan dikildi.

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