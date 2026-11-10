Samsun'da turizm eğitimleri tamamlandı

Samsun’un kruvaziyer turizmi başta olmak üzere turizm potansiyelini geliştirmek, hizmet kalitesini yükseltmek ve sektörde sürdürülebilir turizm anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde yürütülen "Samsun Kruvaziyer Turizminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara toplam 120 saat eğitim verildi.

OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) koordinasyonunda düzenlenen "Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Odaklı Hizmet Yönetimi Temel Seviye ve İleri Seviye Eğitimi", 28 Eylül’de başlayarak 6 Kasım’da tamamlandı. Turizm sektörünün temsilcileri ile eğitimcileri bir araya getiren programda, Samsun’un turizm değerlerinin daha etkin değerlendirilmesi ve sektörde hizmet standartlarının yükseltilmesi hedeflendi.

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Üniversitenin akademik birikimi sektörle buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. Yetkin Bulut, Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Doç. Dr. Mutlu Kaya, Doç. Dr. Ayşe Atar Yılmaz, Doç. Dr. Yasin Keleş, Doç. Dr. Olcay Özışık Yapıcı, Dr. Gökhan Erşen, Dr. Mehmet Kızileli ve Dr. Taner Akkoç tarafından verilen eğitimlerde, turizm sektörünün güncel ihtiyaçları ve Samsun’un turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı konular ele alındı. Program kapsamında sürdürülebilir turizm ve destinasyon yönetimi, eko turizm modelleri, turizmin sürdürülebilir gelişimi, taşıma kapasitesi, aşırı turizm ve iklim değişikliğinin turizm üzerindeki etkileri değerlendirildi. Gastronomi turizmi, Samsun gastronomisi, yerel üretim ve coğrafi işaret tescili konularında da eğitimler verilerek kentin yerel değerlerinin turizme kazandırılmasının önemi vurgulandı. Eğitimlerde ayrıca Samsun’un doğal ve kültürel mirası, tarihi dokusu, turizmde markalaşma imkanları, dijital turizm pazarlaması, sosyal medya yönetimi, çevrim içi platformlarda yorum yönetimi, yapay zekâ ve akıllı turizm uygulamaları üzerinde duruldu. Turist karşılama, hizmet kalitesi, etkili iletişim ve beden dili gibi başlıklarla da katılımcıların mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlandı.

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Sertifikalı işletmeler akıllı turizm uygulamasına entegre edilecek

Eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kişilerin restoran, kafe ve konaklama tesisleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı turizm mobil uygulamasında yer alacak. Uygulama sayesinde Samsun'u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin, eğitim programını başarıyla tamamlamış ve sertifikalandırılmış işletmelere daha kolay ulaşması hedefleniyor. Böylece işletmelerin dijital görünürlüklerinin artırılması, ziyaretçilerin güvenilir bilgiye erişiminin kolaylaştırılması ve kentte sunulan turizm hizmetlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

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Samsun’un turizm potansiyeli iş birliğiyle güçleniyor

Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğinin önemli örneklerinden biri olan eğitim programıyla turizm işletmelerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve destinasyon yönetimi konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi hedeflendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmaların, kentin turizm değerlerinin daha etkin tanıtılmasına, turizm sektörünün gelişmesine ve Samsun’un sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olarak ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.