Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da turizm eğitimleri tamamlandı

        Samsun'da turizm eğitimleri tamamlandı

        Samsun'un kruvaziyer turizmi başta olmak üzere turizm potansiyelini geliştirmek, hizmet kalitesini yükseltmek ve sektörde sürdürülebilir turizm anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 23:00 Güncelleme:
        Samsun'da turizm eğitimleri tamamlandı

        Samsun’un kruvaziyer turizmi başta olmak üzere turizm potansiyelini geliştirmek, hizmet kalitesini yükseltmek ve sektörde sürdürülebilir turizm anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde yürütülen "Samsun Kruvaziyer Turizminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara toplam 120 saat eğitim verildi.

        OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) koordinasyonunda düzenlenen "Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Odaklı Hizmet Yönetimi Temel Seviye ve İleri Seviye Eğitimi", 28 Eylül’de başlayarak 6 Kasım’da tamamlandı. Turizm sektörünün temsilcileri ile eğitimcileri bir araya getiren programda, Samsun’un turizm değerlerinin daha etkin değerlendirilmesi ve sektörde hizmet standartlarının yükseltilmesi hedeflendi.

        REKLAM

        Üniversitenin akademik birikimi sektörle buluştu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. Yetkin Bulut, Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Doç. Dr. Mutlu Kaya, Doç. Dr. Ayşe Atar Yılmaz, Doç. Dr. Yasin Keleş, Doç. Dr. Olcay Özışık Yapıcı, Dr. Gökhan Erşen, Dr. Mehmet Kızileli ve Dr. Taner Akkoç tarafından verilen eğitimlerde, turizm sektörünün güncel ihtiyaçları ve Samsun’un turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı konular ele alındı. Program kapsamında sürdürülebilir turizm ve destinasyon yönetimi, eko turizm modelleri, turizmin sürdürülebilir gelişimi, taşıma kapasitesi, aşırı turizm ve iklim değişikliğinin turizm üzerindeki etkileri değerlendirildi. Gastronomi turizmi, Samsun gastronomisi, yerel üretim ve coğrafi işaret tescili konularında da eğitimler verilerek kentin yerel değerlerinin turizme kazandırılmasının önemi vurgulandı. Eğitimlerde ayrıca Samsun’un doğal ve kültürel mirası, tarihi dokusu, turizmde markalaşma imkanları, dijital turizm pazarlaması, sosyal medya yönetimi, çevrim içi platformlarda yorum yönetimi, yapay zekâ ve akıllı turizm uygulamaları üzerinde duruldu. Turist karşılama, hizmet kalitesi, etkili iletişim ve beden dili gibi başlıklarla da katılımcıların mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlandı.

        REKLAM

        Sertifikalı işletmeler akıllı turizm uygulamasına entegre edilecek

        Eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kişilerin restoran, kafe ve konaklama tesisleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı turizm mobil uygulamasında yer alacak. Uygulama sayesinde Samsun'u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin, eğitim programını başarıyla tamamlamış ve sertifikalandırılmış işletmelere daha kolay ulaşması hedefleniyor. Böylece işletmelerin dijital görünürlüklerinin artırılması, ziyaretçilerin güvenilir bilgiye erişiminin kolaylaştırılması ve kentte sunulan turizm hizmetlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

        REKLAM

        Samsun’un turizm potansiyeli iş birliğiyle güçleniyor

        Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğinin önemli örneklerinden biri olan eğitim programıyla turizm işletmelerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve destinasyon yönetimi konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi hedeflendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmaların, kentin turizm değerlerinin daha etkin tanıtılmasına, turizm sektörünün gelişmesine ve Samsun’un sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olarak ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Alevlerden kurtuldu, yolda can verdi
        Alevlerden kurtuldu, yolda can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı

        Benzer Haberler

        Başkan Şenol Kul, COP31'in mavi alanında konuşacak
        Başkan Şenol Kul, COP31'in mavi alanında konuşacak
        Tüfeğin üzerine düşen eski muhtar hayatını kaybetti
        Tüfeğin üzerine düşen eski muhtar hayatını kaybetti
        Beton mikseri hareket ederek 4 araca çarptı
        Beton mikseri hareket ederek 4 araca çarptı
        Toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi
        Toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi
        TR83 Bölgesi'ndeki teknoloji girişimlerinin ticarileşme süreçleri desteklen...
        TR83 Bölgesi'ndeki teknoloji girişimlerinin ticarileşme süreçleri desteklen...
        El freni çekilmeyen beton mikseri 4 araca çarptı
        El freni çekilmeyen beton mikseri 4 araca çarptı