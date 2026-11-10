SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi. İlçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yollardan biri de ulaşıma kapandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Muslubey Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi. Salıpazarı Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy ile Muslubey Mahalle Muhtarı Ahmet Kesimoğlu, ortak açıklama yaparak yetkililere çağrıda bulundu. Yaklaşık 4 yıl önce de mahallede toprak kayması yaşandığını ve bir yerleşim alanının boşaltıldığını belirten Gürsoy, aradan geçen süreye rağmen heyelan tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Gürsoy, "Dört yıl önce de aynı tehlikeyle karşı karşıya kaldık. Bugün ise heyelan mahallemizin meydanına kadar ulaştı. Dört yıldır bu sorun neden kalıcı olarak çözülemedi? Daha ne olması bekleniyor?" dedi.

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'VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ'

Üç evin tahliye edilmesinin tehlikenin boyutunu ortaya koyduğunu belirten muhtarlar, sorunun yalnızca birkaç haneyi değil, bütün mahalleyi ilgilendirdiğini vurguladı. Tahliye edilen ailelerin barınma ve ekonomik sorunlarının da çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Gürsoy, "İnsanları can güvenliği nedeniyle evlerinden tahliye etmek gerekli bir tedbir ancak bu insanları evlerinden çıkarmakla mesele bitmiyor. Bu aileler nerede yaşayacak, maddi kayıpları nasıl karşılanacak? İlgili kurumlar vatandaşlarımızın barınma ve destek ihtiyaçlarına yönelik gerekli adımları atmalı" diye konuştu.

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'KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Heyelanın nedenlerinin bilimsel yöntemlerle araştırılmasını isteyen muhtarlar, bölgede kapsamlı jeolojik ve jeoteknik incelemeler yapılmasını, riskli alanların belirlenmesini ve yeni toprak kaymalarına karşı teknik önlemlerin alınmasını talep etti. Muhtarlar, tahliye edilen ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını, kapanan yolun güvenlik önlemleri alınarak yeniden ulaşıma açılmasını ve mahallede kalıcı çözüm projelerinin hayata geçirilmesini istedi.

Yetkilileri bölgeye gelerek inceleme yapmaya ve vatandaşları dinlemeye davet eden Ahmet Kesimoğlu ise "Kimse ayrıcalık istemiyor. İnsanlarımız yalnızca güvenli evlerde yaşamak, yollarını kullanabilmek ve geleceğe güvenle bakabilmek istiyor. Yarın çok geç olmadan gerekli adımlar atılmalı. Muslubey Mahallesi sahipsiz değildir ve sahipsiz bırakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.