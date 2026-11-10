TR83 Bölgesi'ndeki teknoloji girişimlerinin ticarileşme süreçleri destekleniyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, TR83 Bölgesi’nde faaliyet gösteren teknoloji girişimlerinin yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmalarını desteklemek amacıyla Rota Karadeniz Girişim Ölçeklendirme Programı hayata geçirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesindeki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) iş birliğiyle yürütülen program kapsamında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’taki teknoloji girişimlerine ürün olgunlaştırma ve ticarileşme desteği sunuluyor.

EkimAralık 2026 dönemini kapsayan programın başvuru süreci tamamlanırken dört ilden toplam 42 teknoloji girişimi programa başvuruda bulundu. Programla girişimlerin bulundukları şehirlerde gelişmelerine katkı sağlanması ve bölgesel girişimcilik potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

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Dört ilde saha ziyaretleri gerçekleştirildi

Program kapsamında çalışmalar, paydaş ziyaretleri ve girişimci görüşmeleriyle sahaya taşındı. Bu doğrultuda 26 Kasım 2026 tarihleri arasında OKA ve BTM temsilcileri tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'taki Teknokent yönetimleri ve programa başvuran girişimlerle görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde girişimlerin geliştirdikleri ürün ve hizmetler, mevcut ticarileşme düzeyleri, müşteri portföyleri, pazarlama faaliyetleri ve büyüme hedefleri hakkında bilgi alındı. Ayrıca yeni müşterilere ve pazarlara erişim sürecinde karşılaşılan güçlükler ile girişimlerin danışmanlık ihtiyaçları değerlendirildi.

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10 girişime birebir danışmanlık desteği

Saha ziyaretleri ve başvuruların değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek 10 teknoloji girişimi, iki ay sürecek birebir danışmanlık programına dahil edilecek. Her girişime, kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilecek toplam 8 saatlik danışmanlık desteği sağlanacak. Danışmanlık sürecinde girişimlerin; ürün ve hizmetlerinin pazardaki konumlarının değerlendirilmesi, hedef müşteri gruplarının belirlenmesi, yurt içi ve yurt dışındaki potansiyel pazarların analiz edilmesi, yeni müşterilere ulaşmaya yönelik yöntemlerin geliştirilmesi, marka, pazarlama ve dijital tanıtım stratejilerinin güçlendirilmesi, potansiyel müşteri ve iş ortaklarıyla bağlantı kurulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, her girişime özel Ticarileşme Potansiyeli ve Pazarlama Stratejisi dokümanının hazırlanması konularında çalışmalar gerçekleştirilecek.

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Girişimlerin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanacak

Genel eğitimlerden farklı olarak girişimlerin mevcut ürünleri, satış yapıları ve büyüme hedefleri esas alınarak yürütülecek programla, TR83 Bölgesi’ndeki teknoloji girişimlerinin ticarileşme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yeni müşteri ve pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Girişimlerin kendi ihtiyaçlarına yönelik geliştirilecek danışmanlık çalışmalarıyla sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlanması hedeflenirken programın sonunda bir Demoday etkinliği düzenlenmesi planlanıyor.