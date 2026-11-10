Başkan Şenol Kul, COP31'in mavi alanında konuşacak

Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, uluslararası katılımcıların yer aldığı Mavi Alan'da konuşmacı olarak yer alacak. Kul, konuşmasında Terme'nin iklim değişikliğiyle mücadele deneyimini ve dirençli şehirler için yerel yönetimlerin önemini anlatacak.

920 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen COP31, dünya liderlerini, bakanları, uluslararası kuruluşları ve yerel yönetim temsilcilerini Antalya'da bir araya getiriyor. Başkan Şenol Kul, 13 Kasım 2026 Cuma günü düzenlenecek "Belediye Başkanları Diyaloğu: Adil İklim Dönüşümü için Yerel Liderlik" başlıklı oturumda konuşmacı olacak. UCLGMEWA'nın ana organizatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda Kul'un yanı sıra Kongo'nun Brazzaville Belediye Başkanı Dieudonné Bantsimba, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Filipinler'den La Paz (Abra) Belediye Başkanı Danielle Bernos da yer alacak. Oturumun moderatörlüğünü UCLGMEWA Genel Koordinatörü Yehia Ibrahim üstlenecek.

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Uluslararası kürsülerde 15 yıllık deneyim

Başkan Şenol Kul, yaklaşık 15 yıldır farklı ülkelerde düzenlenen uluslararası program ve organizasyonlarda Türkiye'yi ve yerel yönetimleri temsil ediyor. Güney Kore'nin Goyang kentindeki 10. UCLG ASPAC Kongresi, Endonezya'daki AsyaPasifik Bölgesel Zirvesi ve Fas'ın Tanca kentindeki UCLG Dünya Kongresi'nde yer alan Kul, Konya'da düzenlenen UCLGMEWA 2025 Kongresi'nde de aktif görev aldı. Gaziantep'te COP31 öncesinde gerçekleştirilen Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu'nda da konuşmacı olarak yer aldı.

"İklim mücadelesi yerelden başlar"

COP31'de Terme'yi temsil edecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Şenol Kul, şu değerlendirmede bulundu:

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"İklim krizi artık geleceğin değil, bugünün meselesidir. Bunun etkilerini en yakından hisseden yerler şehirlerimiz ve kırsal bölgelerimizdir. Tarımıyla, su kaynaklarıyla ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Terme'mizin bu mücadelede söyleyecek sözü, paylaşacak deneyimi var. İklim dönüşümünü yalnızca çevreyi korumak olarak değil; üretimi, insanı ve gelecek nesillerimizi korumak olarak görüyoruz. COP31 gibi dünyanın en önemli iklim platformlarından birinde Terme'yi ve ülkemizi temsil etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yerelden yükselen çözümlerin küresel politikalara yön vermesi gerektiğine inanıyorum. Daha dirençli şehirler ve daha adil bir gelecek için ortak akla ve iş birliğine ihtiyacımız var."