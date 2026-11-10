Tüfeğin üzerine düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Samsun’un Asarcık ilçesinde hayvanlarını otlatırken tüfeğinin üzerine düşen eski muhtar, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Asarcık ilçesi Sakızlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakızlı Mahallesi'nin eski muhtarı Paşa Güngör (50), hayvanlarını otlattığı sırada yanında bulunan tüfeğinin üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle ateş alan tüfekten çıkan saçmayla ağır yaralanan Güngör, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Asarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Paşa Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.