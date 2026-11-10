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        Tüfeğin üzerine düşen eski muhtar hayatını kaybetti

        Samsun'un Asarcık ilçesinde hayvanlarını otlatırken tüfeğinin üzerine düşen eski muhtar, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Tüfeğin üzerine düşen eski muhtar hayatını kaybetti

        Samsun’un Asarcık ilçesinde hayvanlarını otlatırken tüfeğinin üzerine düşen eski muhtar, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, Asarcık ilçesi Sakızlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakızlı Mahallesi'nin eski muhtarı Paşa Güngör (50), hayvanlarını otlattığı sırada yanında bulunan tüfeğinin üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle ateş alan tüfekten çıkan saçmayla ağır yaralanan Güngör, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Asarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Paşa Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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