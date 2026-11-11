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        LÖSEV'den OMÜ Çocuk Hastanesinde farkındalık etkinliği düzenlendi

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun İl Koordinatörlüğünce, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çocuk Hastanesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:20 Güncelleme:
        LÖSEV'den OMÜ Çocuk Hastanesinde farkındalık etkinliği düzenlendi

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun İl Koordinatörlüğünce, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çocuk Hastanesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe, iyileşmiş çocukların aileleri, LÖSEV gönüllüleri, lösemiyi yenmiş gençler ve üniversite öğrencileri katıldı. Hastane bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte bayrak açılarak turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

        LÖSEV Samsun İl Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, etkinliğin çocuklara moral vermek ve lösemiye yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

        Lösemili Çocuklar Haftası'nın çocukların mücadelesine dikkat çekmek açısından önemli olduğunu ifade eden Taşkınsu, hastanede tedavi gören çocukların sağlıklı ve mutlu bir geleceğe kavuşması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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        LÖSEV'in iyileşmiş çocuklarından Aysima Cömert'in annesi Eda Cömert de lösemiyi geride bırakmış bir çocuğun annesi olarak etkinliğe katıldıklarını belirtti.

        Cömert, LÖSEV ailesi olarak hastanede tedavi gören çocuklara umut ve dayanışma mesajı vermek istediklerini ifade etti.

        LÖSEV'in 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yürüttüğü farkındalık etkinliklerinin 15 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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