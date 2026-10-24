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        İlkadım'dan "Bir Şehir Bin Hikaye Fotoğraf Yarışması"

        – Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel "Bir Şehir Bin Hikaye Fotoğraf Yarışması" düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:35 Güncelleme:
        İlkadım'dan "Bir Şehir Bin Hikaye Fotoğraf Yarışması"

        – Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel "Bir Şehir Bin Hikaye Fotoğraf Yarışması" düzenlenecek.

        İlkadım Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kapsamında yarışma düzenlenecek. Yarışmayla İlkadım ilçesinin tarihî ve kültürel mirasını, kent yaşamını, sosyal alanlarını ve belediye hizmetlerini vatandaşların gözünden fotoğraflamak, kentin güzelliklerini tanıtmak ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaygınlaştırmak amaçlanıyor. Fotoğraflar; Atatürk Anıtı, SaathaneBüyük Camii, Gazi Park ve Kurtuluş Yolu’ndan çekilecek. Ücretsiz ve herkese açık olan yarışmada her katılımcı, 4 kategorinin yalnızca birinden tek fotoğrafla katılabilecek. Fotoğrafın katılımcının kendi cep telefonuyla çekilmiş ve kendisine ait olması zorunlu. İnternetten alınan, başkasına ait veya yapay zekâ ile oluşturulmuş görseller kabul edilmeyecek. Fotoğraflarda temel ışık, renk ve kadraj düzenlemeleri yapılabilecek ancak fotoğrafın özgünlüğünü değiştiren müdahalelere izin verilmeyecek. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, şartname hükümlerine uygunluk açısından kontrol edilecek.

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        Başvurular, İhsan Kurnaz’ın resmî Instagram hesabı üzerinden doğrudan mesaj (DM) yoluyla alınacak. Katılımcıların başvuru mesajında ad ve soyad, iletişim bilgisi, fotoğrafın çekildiği yer ve yarışmaya katılmak istedikleri fotoğraf ile kategori numarasını belirtmeleri gerekiyor. Son başvuru tarihi 31 Ekim Cumartesi saat 23.59 olarak belirtilirken, bu saatten sonra gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacak.

        Yarışmaya katılan fotoğraflar, İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulacak jüri kurulu tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmede konuya uygunluk, özgünlük, kompozisyon, fotoğrafın anlatım gücü dikkate alınacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmanın kazananı belirlenecek ve sonuçlar sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Birinci seçilen katılımcıya tablet ödülü verilecek. Ödülün marka ve modeli ile teslim tarihi ve yöntemi, İlkadım Belediyesi tarafından ayrıca duyurulacak.

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        Ayrıca yarışmaya fotoğraf gönderen tüm katılımcılar, fotoğraflarının yarışmanın tanıtımı, sonuçların duyurulması ve İlkadım Belediyesinin kurumsal iletişim, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında kullanılmasına izin vermiş sayılacak. Bu kapsamda fotoğraflar; İlkadım Belediyesinin resmî internet sitesi, sosyal medya hesapları, basılı ve dijital tanıtım materyalleri ile ilgili diğer kurumsal iletişim mecralarında yayımlanabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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