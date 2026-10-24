Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Vali Orhan Tavlı, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Türk milletinin tarih boyunca bilgiye, araştırmaya, kitaba ve kütüphaneye büyük önem verdiğini söyledi.

Medeniyetin kitap, defter, kalem ve mürekkeple, okuma, anlama ve düşünme kültürüyle şekillendiğini vurgulayan Tavlı, kütüphanelerin geçmişten bugüne ilim ve irfanın önemli merkezleri olduğunu belirtti.

Türk milletinin ilim, irfan ve kültür sanat faaliyetlerine verdiği önem sayesinde asırlar boyunca önemli eserler ortaya koyduğunu dile getiren Tavlı, şöyle devam etti:

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"İşte böylesine kadim bir medeniyetin mensupları, böylesine değerli bir ecdadın evlatları olarak bizler de kitabı ve kütüphaneyi el üstünde tutuyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdini kitapla buluşturmayı, 7'den 70'e herkese kitabı ve okumayı sevdirmeyi istikbalimiz adına hayati önemde görüyoruz. Kitap ve kütüphaneyle kuracakları güçlü bağ sayesinde bilgiyle donanan ve ilim yolculuğundan kopmayan geleceğimizin teminatı gençlerimizin ülkemizi çok daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceklerine gönülden inanıyoruz."

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Tavlı, 9 gün sürecek fuarın kitap okumayı teşvik etmek açısından önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencileri ve vatandaşları fuara davet etti.

Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan da uzun bir aranın ardından Fuar ve Kongre Merkezi'nde böyle bir etkinlik düzenlenmesinin kent açısından önemli olduğunu söyledi.

Kitabın özellikle gençlerin gelişiminde önemli yere sahip olduğuna dikkati çeken Çan, "Kitap kötü alışkanlıklardan, sigara başta olmak üzere hem sağlığımıza hem toplum hayatına zarar veren bütün alışkanlıklardan bizleri uzaklaştırır. Kitap esaretten kurtarır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Fuar ve Kongre Merkezini yılın 365 günü yaşayan bir kültür ve fikir merkezi olarak konumlandırdıklarını anlatarak, "Bugün coşkuyla kapılarını açtığımız Kitap Fuarı, Samsun'umuzu bilginin ve edebiyatın da buluşma noktası haline getirmiş olacak. 300'ü aşkın değerli kalemle, 150 yayınevinin getirdiği her biri ayrı bir dünya olan yaklaşık 500 bin kitapla fuarı kültür şölenine dönüştürüyoruz." diye konuştu.

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Kentte bini aşkın okul bulunduğunu, çeyrek milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğünü, 20 bini aşkın öğretmenin görev yaptığını ve iki üniversitede 60 binin üzerinde gencin olduğunu belirten Doğan, gençlere yönelik çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise kitap fuarlarının okurla yazarı buluşturan önemli organizasyonlar olduğunu dile getirerek, dijitalleşmeyle değişen okuma alışkanlıkları karşısında bu tür etkinliklerin Samsun'un kültürel hayatına katkı sağladığını ifade etti.

Programa, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, yazarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Söyleşi, imza günü ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği fuar, 1 Kasım'a kadar her gün 09.30-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.