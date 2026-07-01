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        İtfaiyeye verilen koruyucu kıyafetler yeni itfaiyecilerin eğitiminde kullanılacak

        Havza Aşağısusuz Mahallesi Cemevi Derneği tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 5 takım koruyucu elbise bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:23 Güncelleme:
        İtfaiyeye verilen koruyucu kıyafetler yeni itfaiyecilerin eğitiminde kullanılacak

        Havza Aşağısusuz Mahallesi Cemevi Derneği tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 5 takım koruyucu elbise bağışlandı.

        Havza Aşağısusuz Mahallesi Cemevi Derneği tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 5 takım koruyucu elbise hediye edilmesi kararlaştırıldı.

        Dernek başkanı Cenk Turhan ve başkan yardımcı Servet Turan tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza İtfaiye Grup Amirliğine getirilen koruyucu elbiselerin yeni itfaiyecilerin eğitiminde kullanılmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesindeki Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına verilmesi kararı alındı.

        Elbiseler, daha sonra Havza MYO Müdür Yardımcıları öğretim görevlileri Cüneyt Mumcu ve Halil Yamak'a teslim edildi.

        Turan, 12 Mayıs'ta ilçede yaşanan selde gösterdikleri özverili çalışmalardan ötürü itfaiyecilere teşekkür ederek, "Az da olsa sizlere destek olmak ve teşekkürlerimizin sembolü olarak böyle bir karar aldık. Hediyelerimizin yeni itfaiyecilerimizin yetiştirilmesinde kullanılması bizleri daha da mutlu etti." dedi.

        Havza İtfaiye Bölge Grup Amiri Murat Yılmaz da Turhan ve yönetimine teşekkür ederek, "Bizler vazifemizi yerine getirdik. Korucu elbiseler öğrencilerimizin eğitimine önemli destek olacak." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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