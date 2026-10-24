Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2. Grup'ta Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2. Grup'ta Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı.
Rahmi Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Muammer Işık yönetti, yardımcılıklarını ise Aminenur Yıldırım ve Berat Korçam yaptı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında penaltı kazanan Merzifonspor, Bertuğ Doğramacı'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Ladik Belediyespor, 32. dakikada kazandığı penaltı atışında Ertan Miraç Ayyıldız'ın golüyle beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
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