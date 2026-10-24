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        Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2. Grup'ta Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2. Grup'ta Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı.

        Rahmi Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Muammer Işık yönetti, yardımcılıklarını ise Aminenur Yıldırım ve Berat Korçam yaptı.

        Karşılaşmanın 9. dakikasında penaltı kazanan Merzifonspor, Bertuğ Doğramacı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

        Ladik Belediyespor, 32. dakikada kazandığı penaltı atışında Ertan Miraç Ayyıldız'ın golüyle beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

        İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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