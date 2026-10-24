Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Rahmi Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Muammer Işık yönetti, yardımcılıklarını ise Aminenur Yıldırım ve Berat Korçam yaptı.

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