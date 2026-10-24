Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulundan Samsun TSO Başkanı Murzioğlu'na ziyaret

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur Öztekin ve icra kurulu üyeleri, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti.

Samsun TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Öztel'in de bulunduğu ziyarette ayrıca, genç girişimciliğin desteklenmesi ve Samsun'un ekonomik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Murzioğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun girişimciliğin geliştirilmesi, gençlerin iş dünyasında daha aktif rol alması ve kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması yönündeki çalışmalarına dikkati çekerek, Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının bu vizyon doğrultusunda önemli görev üstlendiğini anlattı.

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Söz konusu kurulların gençlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarması, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve girişimcilik kültürünün ülke genelinde yaygınlaşması açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Genç girişimcilerimizin fikirlerini projelere dönüştürmeleri, üretime ve istihdama katkı sunmaları, ülkemizin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak gençlerimizin önünü açan, girişimcilik kültürünü güçlendiren ve iş dünyasında daha etkin rol almalarını sağlayan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Samsun'un ekonomik potansiyelinin daha ileriye taşınmasında genç girişimcilerimizin dinamizminin ve üretkenliğinin önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Genç girişimcilerin enerjisi Samsun için büyük bir değer."

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Öztekin ise genç girişimcilere verdiği destek ve çalışmalara sunduğu katkılardan dolayı Murzioğlu'na teşekkür etti.

Genç girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini geliştirebilecekleri, iş dünyasıyla güçlü bağlar kurabilecekleri ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamların oluşturulmasının önemine dikkati çeken Öztekin, "Gençlerin iş dünyasında daha aktif rol alması ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına sunulan katkıları çok kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu destek ve iş birliğiyle Samsun'da girişimcilik kültürünü güçlendiren, gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaran ve yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sunan çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.