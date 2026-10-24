Vezirköprü'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi

Yangın sırasında evde bulunan kedi yavrusunu fark eden itfaiye çavuşu Tahircan Bayhan ise kediyi kurtararak güvenli alana çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Esentepe Mahallesi'nde Ahmet Diler'e ait evin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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