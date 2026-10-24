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        İlkokul öğrencilerine yeni spor alanı oluşturuldu

        – Samsun'un Canik ilçesindeki Düvecik İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için yeni bir spor alanı oluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
        İlkokul öğrencilerine yeni spor alanı oluşturuldu

        – Samsun’un Canik ilçesindeki Düvecik İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için yeni bir spor alanı oluşturuldu.

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bir vakıf iş birliğiyle Düvecik İlkokulu’nda anlamlı bir gönüllülük etkinliği gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İyilik Var" dijital gönüllülük platformu kapsamında düzenlenen etkinlikte, vakıf gönüllüleri, İl Çocuk Hakları Komitesi ve okul öğretmenleri bir araya gelerek okul bahçesinde çocukların kullanımına yönelik bir pickleball sahasının boyama çalışmalarını gerçekleştirdi.

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        Çocukların fiziksel aktiviteye katılımını desteklemek, birlikte oyun oynama kültürünü geliştirmek ve spora erişim fırsatlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışma, okul bahçesine renk katarken dayanışmanın da güzel bir örneğini oluşturdu. Gönüllülerin ortak emeğiyle hazırlanan pickleball sahasının, öğrencilerin hareket becerilerini geliştirmelerine, sosyal etkileşimlerini artırmalarına ve sporla daha fazla zaman geçirmelerine katkı sunması hedefleniyor.

        Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken patlamış mısır, balon ve ikramlarla çocukların mutluluğuna ortak olundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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