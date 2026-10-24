Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı’nda trafik bir süre aksadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Ş. idaresindeki 55 ANP 682 plakalı tır, Sezgin Ç. yönetimindeki 34 HJC 839 plakalı beton mikseri ve Mahsun T. idaresindeki 55 ACC 25 plakalı kamyon zincirleme kazaya karıştı.

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