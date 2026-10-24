OMÜ Yaşam Merkezi'nde "Askıda Kitap" uygulaması

Samsun Kitap Fuarı kapsamında hayata geçirilen çalışma, kitap paylaşımını ve okuma kültürünü destekliyor. Gerçekleşen etkinliğe; OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Selman Aslan ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Uğur Donbay katıldı.

Uygulama kapsamında OMÜ Yaşam Merkezi’ne yerleştirilen askılara çeşitli kitaplar asıldı. Öğrenciler, askılarda bulunan kitapları ücretsiz olarak alıp götürebiliyor. Kitaplara erişimi kolaylaştırmayı ve öğrencileri okumaya teşvik etmeyi amaçlayan uygulama, üniversite öğrencilerinin kitaplarla buluşmasına imkân sunuyor.

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