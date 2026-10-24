Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri OMÜ Yaşam Merkezi'nde "Askıda Kitap" uygulaması

        OMÜ Yaşam Merkezi'nde "Askıda Kitap" uygulaması

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Samsun Kitap Fuarı kapsamında OMÜ Yaşam Merkezi'nde "Askıda Kitap" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:11 Güncelleme:
        OMÜ Yaşam Merkezi'nde "Askıda Kitap" uygulaması

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Samsun Kitap Fuarı kapsamında OMÜ Yaşam Merkezi’nde "Askıda Kitap" uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulama kapsamında OMÜ Yaşam Merkezi’ne yerleştirilen askılara çeşitli kitaplar asıldı. Öğrenciler, askılarda bulunan kitapları ücretsiz olarak alıp götürebiliyor. Kitaplara erişimi kolaylaştırmayı ve öğrencileri okumaya teşvik etmeyi amaçlayan uygulama, üniversite öğrencilerinin kitaplarla buluşmasına imkân sunuyor.

        Samsun Kitap Fuarı kapsamında hayata geçirilen çalışma, kitap paylaşımını ve okuma kültürünü destekliyor. Gerçekleşen etkinliğe; OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Selman Aslan ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Uğur Donbay katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
        Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
        Vezirköprü'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi
        Vezirköprü'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi
        İlkokul öğrencilerine yeni spor alanı oluşturuldu
        İlkokul öğrencilerine yeni spor alanı oluşturuldu
        İlkadım'dan "Bir Şehir Bin Hikaye Fotoğraf Yarışması"
        İlkadım'dan "Bir Şehir Bin Hikaye Fotoğraf Yarışması"
        Samsun Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı
        Samsun Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı
        Samsun'da kitap şöleni başladı: "Samsun Kitap Fuarı" açıldı
        Samsun'da kitap şöleni başladı: "Samsun Kitap Fuarı" açıldı