Salıpazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.



15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.



Programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.



Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkışının simgesi olduğunu söyledi.



Milletin tarih boyunca vatanı ve bağımsızlığı için büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Karaca, 15 Temmuz gecesi de vatandaşların birlik ve beraberlik içinde darbe girişimine karşı durduğunu vurguladı.



Karaca, "Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.



Program, Salıpazarı Müftüsü Furkan Avcı'nın yaptığı duanın ardından belediye tarafından katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.



Programa Salıpazarı Kaymakam Vekili Bilal Bozdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.







