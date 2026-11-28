Samsun'da düzenlenen uluslararası sempozyumda konuşan Prof. Dr. Ahmet Taşgın, Samsun'un bin yıllık zenginliği barındıran bir şehir olduğunu söyledi.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle "Uluslararası Rumeli'de Bektaşilik Sempozyumu" Samsun Müzesi'nde yapıldı. 6 ülkeden bilim adamlarının katıldığı sempozyumda uzmanlar sunumlar yaptı.

Toplantının açılışında konuşan sempozyum yürütücüsü ve başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşgın, "Samsun bin yıllık zenginliği barındıran bir şehir. Samsun herkesi kendi kültürü ile kucaklıyor, asla asimile etme derdi taşımıyor. Samsun inançlarıyla, kültürleriyle, gelenekleriyle yaşamı sürdürenlerin önemli kalesi olmaya devam ediyor. Bin yıllık hafıza böyle devam ediyor. Bu toplantı da bin yıllık hafızanın hem iç bölgeler hem sahil hem de sahilin karşı tarafına Samsun'un önemini anlatan bir durum" dedi.

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Taşgın'ın ardından söz alan ve sempozyuma Bulgaristan'dan katılan Prof. Dr. Krassimira Mutafova, 13. yüzyılda Anadolu ve Balkanların Türkleşip İslamlaşmasında rol oynayan alperen, gazi ve derviş Sarı Saltık'ı ve bölgede gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

Kuzey Makedonya, Almanya, Kosova, Hırvatistan ve Romanya gibi ülkelerden bilim insanlarının sunum gerçekleştirdiği toplantıda ayrıca Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ve Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Salih Meriç de birer konuşma yaptı.