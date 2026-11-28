Samsun ve çevresinin, 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Samsun Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 29 Kasım'dan itibaren hissedilir derecede azalacağı bildirildi. Soğuk hava dalgasıyla birlikte bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi. Yağışların kıyı kesimlerde genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın ise kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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Samsun'da sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek

Valilik açıklamasında, 29 Kasım4 Aralık 2026 tarihleri arasında Samsun'da hava sıcaklığının kıyı kesimlerde 6 dereceye, iç kesimlerde ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer, beklenen soğuk hava, kuvvetli rüzgâr, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

29 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başlayacak meteorolojik uyarının, 4 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar geçerli olması bekleniyor.