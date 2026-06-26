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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 27 şüpheli adliyede

        Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 27'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 27 şüpheli adliyede

        Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 27'si adliyeye sevk edildi.


        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 27'sinin daha işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatılmış, 23 Haziran'da Samsun, İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden daha önce adliyeye sevk edilen 20'sinden 9'u tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Zanlılardan 5'inin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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