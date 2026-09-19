Samsun'da 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 19.09.2026 - 17:08 Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.C. (23), işlemleri için emniyete götürüldü.
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