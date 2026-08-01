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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 23:21 Güncelleme:
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramalarda gümrük kaçağı 45 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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