Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da Kapıkayafest için güvenlik toplantısı yapıldı

        Samsun'da Kapıkayafest için güvenlik toplantısı yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Samsun'da Kapıkayafest için güvenlik toplantısı yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

        Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, 22-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamındaki hazırlıklar, alınan tedbirler, güvenlik önlemleri ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

        Toplantıda, ziyaretçilerin güvenliği, ulaşım, sağlık, trafik ve diğer hizmetlerin koordineli yürütülmesi konusunda ilgili kurumların hazırlıkları gözden geçirildi.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, festival hazırlıklarının tüm kurumlarla iş birliği içinde sürdürüldüğünü belirterek, "Kapıkaya Festivali, ilçemizin ve bölgemizin tanıtımına önemli katkılar sağlayan büyük bir organizasyon. Misafirlerimizin güvenli, huzurlu ve keyifli bir festival geçirmesi için tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğa sporları ve kültürel etkinlikleri bir araya getiren festivalimizin bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşmesini bekliyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızı ve doğa tutkunlarını Kapıkaya Festivali'ne davet ediyorum." dedi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        Tarihi operasyon! Yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez hastada kullanıldı
        GTA 6 rekora koşuyor!
        GTA 6 rekora koşuyor!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        Akılalmaz iddia! Satın aldıkları daireler başkalarına da satıldı!
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili

        Benzer Haberler

        Bafra Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Bafra Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Samsun Vezirköprü'de ev yangını: 1 ağır yaralı
        Samsun Vezirköprü'de ev yangını: 1 ağır yaralı
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde cam ve kağıt sanatı tanıtıldı
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde cam ve kağıt sanatı tanıtıldı
        Samsun'da kadınlar mısır kabuklarını sepet ve çantalara dönüştürdü
        Samsun'da kadınlar mısır kabuklarını sepet ve çantalara dönüştürdü
        Otomobil, TIR'a çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Otomobil, TIR'a çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Samsun'da 2025'te 9 bin 805 kişi hayatını kaybetti: Yüzde 55'i erkek
        Samsun'da 2025'te 9 bin 805 kişi hayatını kaybetti: Yüzde 55'i erkek