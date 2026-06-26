Samsun'da Kapıkayafest için güvenlik toplantısı yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.



Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, 22-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamındaki hazırlıklar, alınan tedbirler, güvenlik önlemleri ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.



Toplantıda, ziyaretçilerin güvenliği, ulaşım, sağlık, trafik ve diğer hizmetlerin koordineli yürütülmesi konusunda ilgili kurumların hazırlıkları gözden geçirildi.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, festival hazırlıklarının tüm kurumlarla iş birliği içinde sürdürüldüğünü belirterek, "Kapıkaya Festivali, ilçemizin ve bölgemizin tanıtımına önemli katkılar sağlayan büyük bir organizasyon. Misafirlerimizin güvenli, huzurlu ve keyifli bir festival geçirmesi için tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğa sporları ve kültürel etkinlikleri bir araya getiren festivalimizin bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşmesini bekliyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızı ve doğa tutkunlarını Kapıkaya Festivali'ne davet ediyorum." dedi.







