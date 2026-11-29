Edinilen bilgiye göre, kendisinden yaklaşık 33 saattir haber alınamayan Muhammet Torun’a (46) ait araç, Yakakent ilçesindeki mesire alanında bulunurken, şahsın izine henüz rastlanmadı. Torun’un kayıp olduğu bilgisinin dün akşam saatlerinde AFAD’a ulaşması üzerine bölgede aramakurtarma çalışması başlatıldı. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD’ın çağrısı üzerine aramakurtarma konusunda deneyimli ve AFAD akreditasyonuna sahip sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

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