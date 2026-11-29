Samsun'da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Samsun’un Canik ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Uyar idaresindeki 55 ACK 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada yaralanan sürücü Emre Uyar, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.