Samsun'un İlkadım ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen ‘Atık Adası’ adlı tiyatro gösterisiyle öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci kazandırılıyor.

İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan tiyatro gösterisi, ilçedeki okullarda öğrencilerle buluşuyor. 2129 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında da sahnelenen gösteride çocuklara atıkların azaltılması, geri dönüşüm, çevrenin korunması ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı konuları eğlenceli bir anlatımla aktarılıyor.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çocuklarda çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlkadım Belediyesi olarak, çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarımızın yanı sıra çevreyi koruyan, kaynakların verimli kullanılmasını teşvik eden ve sıfır atık anlayışını yaygınlaştıran projelerle daha temiz ve sürdürülebilir bir İlkadım için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

REKLAM

Temiz ve sürdürülebilir bir çevrenin sağlanmasında çocukların önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Kurnaz, "Temiz ve sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması için ilk basamağın geleceğimizin teminatı çocuklarımız olduğuna inanıyoruz. Bu noktada İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında, ‘Atık Adası’ isimli tiyatro gösterisini okullarımızda sahneliyoruz. Tiyatro aracılığıyla çocuklara geri dönüşüm, atıkların azaltılması, çevrenin korunması ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı gibi konular eğlenceli ve öğretici bir anlatımla aktarılıyor. Öğrencilerin hem keyifli vakit geçirmelerini hem de çevreye karşı sorumluluk bilinci kazanmalarını hedefleyen gösteri, çevre duyarlılığının günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine katkı sunuyor" diye konuştu.

REKLAM

Gösterinin ilçedeki tüm ilkokul ve ortaokullarda sahneleneceğini ifade eden Kurnaz, "Hem eğlendiren hem de öğreten tiyatro gösterimiz, ilçemiz genelindeki tüm ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerle buluşacak. Liselerde ise geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci, farklı etkinliklerle anlatılacak. İlkadım Belediyesi olarak, daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya ve vatandaşlarımızda çevre bilincini artıran faaliyetlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.