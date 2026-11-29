Samsun'un Canik Belediyespor Kulübü sporcuları, Okul Sporları Şampiyonası'nda 9 ayrı madalyanın sahibi oldu.

Canik Belediyespor Kulübü sporcuları başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Bireysel ve takım spor branşlarının yanı sıra kulüp düzeyinde de önemli başarılar elde eden Canik Belediyespor Kulübü, Okul Sporları Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle başarı çıtasını yukarıya taşıdı. Samsun'da yer alan farklı organizasyon merkezlerinde gerçekleştirilen ve çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Canik Belediyespor Kulübü sporcuları Celil Özkan, Muhammet Tuna Çon, Elif Duru Atalar altın, Halil Yasin Özdemir, Muhammet Yasin Duman, Duhan Demir, Esin Yararbaş gümüş, Bilal Atasoy ve Ahmet Hamza Soysal bronz madalyanın sahibi oldu.

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Okul Sporları Şampiyonası'nda dereceler elde eden Canikli sporcuları tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek adına kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Canik'te spora yönelik destekleri ve yatırımları sürdürdüklerini aktaran Başkan Sandıkçı, Canik Belediyespor Kulübü sporcularının ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası şampiyonalara yönelik hazırlıklarına devam ettiklerini dile getirdi. Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde spora ve sporcularımıza yönelik desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Canikli sporcularımızın başarılarına gururla şahitlik ederken ayrıca çocuklarımızı ve gençlerimizi ilgi alanlarına göre spor branşlarıyla buluşturuyoruz. Bunların yanı sıra özel sporcularımıza yönelik çalışmalarımıza da hassasiyetle devam ediyoruz. Okul Sporları Şampiyonası'nda başarılarına yenilerini ekleyen Canik Belediyespor Kulübü sporcularımız Elif Duru Atalar, Esin Yararbaş, Celil Özkan, Muhammet Tuna Çon, Halil Yasin Özdemir, Muhammet Yasin Duman, Duhan Demir, Bilal Atasoy ve Ahmet Hamza Soysal'ı canıgönülden tebrik ediyor, sporcularımızın yetişmesinde katkılarda bulunan ailelerimize, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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20262027 eğitim öğretim yılının Okul Sporları Şampiyonası'nda kendi sıkletlerinde tekvando branşında Elif Duru Atalar ve Muhammet Tuna Çon altın, Esin Yararbaş gümüş, güreş branşında Celil Özkan altın, Halil Yasin Özdemir, Muhammet Yasin Duman, Duhan Demir gümüş, Bilal Atasoy ve Ahmet Hamza Soysal bronz madalya kazandı.