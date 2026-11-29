Samsun'un Kavak ilçesinde kurdukları kooperatifle yöresel ürünleri ekonomik değere dönüştüren Kavak Kadın Kooperatifi üyeleri üretim kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor.

İlçede 2020 yılında kurulan, 14 aktif ortağı bulunan Kavak Kadın Kooperatifinde 7 kadın, unlu mamullerden turşuya, reçelden marmelada kadar çeşitli ürünler hazırlıyor.

Günlük yaklaşık 1000 yufka üreten kadınlar, ilçeye özgü lezzetlerden dal turşusundan geçen yıl 14 ton, bu yıl ise yaklaşık 5 ton hazırladı.

Yöresel lezzetlerin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkileri de değerlendiren kadınlar, hasat edilen lavantalardan damıtma yöntemiyle yağ elde ediyor.

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Kavak Kadın Kooperatifi, yaklaşık 50 dönüm alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapıyor. Üretim alanının 12 dönümünde lavanta, yaklaşık 10 dönümünde ise salep orkidesi yetiştiren kooperatif, geçen yıl sadece lavanta hasadından 15 litre lavanta yağı elde etti.

Ürünlerini fuarlarda ve kooperatifin üretim merkezinde satışa sunan kadınlar, elektronik ticaret yoluyla da müşteri ağlarını genişletmeyi amaçlıyor.

Kavak Kadın Kooperatifi Başkanı Hümeyra Çelik Uyanık, AA muhabirine, ilçenin tarımsal ürün çeşitliliğinden yararlanarak üretimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Mevsim koşullarına göre ürün çeşitliliğini belirlediklerini anlatan Uyanık, "Sezonda ne çıkarsa biz onu değerlendiriyoruz ve üretiyoruz." dedi.

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Kozmetik sektöründe faaliyet göstermek için ürün analizlerinin sürdüğünü belirten Uyanık, "Şimdi biz tıbbi aromatik bitkilerimizle sabun üretimine de başlıyoruz. Çok yüksek tonajlarda olacak ve yurt dışına gönderilecek. Bunda da en fazla lavanta, adaçayı, nane, kekik bunlar kullanılacak." diye konuştu.

- "Biz neden bir marka dondurma üretmiyoruz?"

Uyanık, 12 dönümlük araziden yaklaşık 15-20 litre lavanta yağı elde ettiklerini, en yüksek katma değere sahip ürünlerinin ise salep olduğunu vurguladı.

Geleneksel üretimin ötesine geçerek uluslararası alanda tanınmak istediklerini dile getiren Uyanık, şöyle devam etti:

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"Bizim çok güzel salebimiz var, tıbbi aromatiğimiz var. Biz neden bir marka dondurma üretmiyoruz? Hedeflerimizden biri bu. Dediğim gibi diğerleri sabun üretimi, kişiye özel ürünler üretmek ve bunu dünya çapında duyurmak. Şu an için tabii ki olmak istediğimiz yerde değiliz. Ama bunun hayaliyle, bunun inancıyla sağlam adımlarla da ilerlemeye çalışıyoruz. Biz burada sadece erişte kesen, yufka açan hanımlar olmak istemiyoruz"

- Kooperatifin giderlerini üretimden elde ettikleri gelirle karşılıyorlar

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında makine ve ekipman desteğinden yararlandıklarını anlatan Uyanık, yeni temin ettikleri makinelerin kurulumunun tamamlandığını ifade etti.

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Kooperatifin ekonomik işleyişine ilişkin bilgi veren Uyanık, "Ana maddelerimizi kendimiz alıyoruz, faturalarımızı kendimiz ödüyoruz, vergilerimizi, her şeyimizi kendimiz ödeyerek burada da ortaklarımızla kalanını paylaşıp ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Marka, patent, tanıtım ve ürün analizleri konusunda profesyonel destek almak amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına (OKA) proje başvurusunda bulunduklarını belirten Uyanık, kooperatifin yönetim kapasitesini de geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Yeni pazarlara ulaşmada karşılaştıkları güçlükleri anlatan Uyanık, şunları kaydetti:

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"Pazara ulaşmaya çalıştığımızda da önümüze engeller çıkıyor. Bir kere analiz sıkıntıları var. Her ürünü her yere koyamıyoruz. Analizlerin yapılması lazım. Analizler çok pahalı. İnşallah pazar kısmını da aşarsak gerçekten bizim önümüzde duracak hiçbir engel yok."

- "Kadın beşiği sallıyorsa dünyayı da sallar"

Markalaşma sürecinde ekipman desteğinin yanı sıra bürokratik desteğe de ihtiyaç duyduklarını ifade eden Uyanık, ilçenin tanıtımına katkı sunmayı istediklerini belirtti.

Uyanık, "Benim hedefim hep şu, bana inanan insanlarla Kavak'ın markası Kavak Kadın Kooperatifi olsun. Çünkü bizim bunu yapacak gücümüz de var, irademiz de var, becerimiz de var. Çünkü bizler birer anneyiz, birer kadınız. Kadın beşiği sallıyorsa dünyayı da sallar." ifadelerini kullandı.