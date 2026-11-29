Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan ailenin Hakkari’de askerde olan yakınlarının yemin törenine katılıp Bursa İnegöl’e giderken kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazada sürücü Gündoğdu Aydın ile aynı araçta bulunan Emine Aydın, Doruk Aydın ve Emir Enes Uslu yaralandı.

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