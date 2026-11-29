Samsun'da yemin töreninden dönen ailenin otomobili kaza yaptı: 4 yaralı
Samsun'da, Hakkari'deki askerin yemin töreninden Bursa'ya gitmekte olan ailenin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'da, Hakkari’deki askerin yemin töreninden Bursa’ya gitmekte olan ailenin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Aydın idaresindeki 26 AAF 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje çıktı. Otomobil, ardından demir bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Gündoğdu Aydın ile aynı araçta bulunan Emine Aydın, Doruk Aydın ve Emir Enes Uslu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan ailenin Hakkari’de askerde olan yakınlarının yemin törenine katılıp Bursa İnegöl’e giderken kaza yaptıkları öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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