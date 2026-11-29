Samsun’un Atakum ilçesinde bir barda meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir barda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G.’nin (46) silahlı saldırısına uğrayan B.C.K. (32) çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı sırasında Y.K. de yaralandı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen B.C.K., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralı Y.K. de Samsun Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

E.G.’nin yakalanmasına çalışıldığı öğrenilirken, Y.K.’nin ise nasıl vurulduğu araştırılıyor.