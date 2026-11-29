Samsun'un Yakakent ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 46 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Muhammet Torun'dan haber alamayan oğlu, durumu arama kurtarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında Torun'un kullandığı otomobil, Samsun-Sinop kara yolunda kapıları açık halde bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma komando, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nezir Derneği, Türk Kızılay ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, Çamgölü mevkisinde yaklaşık 20 kilometrelik alan tarandı.

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Arama köpekleri ve termal kameraya sahip dronların kullanıldığı çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden destek veriyor.

Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan ve Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Torun'un bulunması için karadan, havadan ve denizden yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.