Samsun'da toplu ulaşımda abonman kartlarından 24 bin 820 kişi yararlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin hafif raylı sistem ve otobüs hatlarında uyguladığı abonman kartlarından eylül ayında 24 bin 820 kişi yararlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşımda öğrenci ve sivil yolculara yönelik 30 günlük sınırsız ve 45 gün geçerli 50 binişlik abonman seçenekleri sunuluyor.

Öğrenciler için 30 günlük sınırsız abonman 570 lira, 45 gün geçerli 50 binişlik abonman ise 600 lira olarak uygulanıyor.

Sivil yolcular için ise 30 günlük sınırsız abonman 1150 lira, 45 gün geçerli 50 binişlik abonman 1250 liradan sunuluyor.

Günde ortalama 4 kez toplu taşıma kullanan bir öğrenci, sınırsız abonmanla biniş başına yaklaşık 4,75 liraya, sivil yolcu ise 9,58 liraya seyahat edebiliyor.

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Eylül ayında abonman uygulamasından 20 bin 247 öğrenci ve 4 bin 573 sivil olmak üzere toplam 24 bin 820 kişi yararlandı.

Öte yandan lise mezuniyetinin ardından üniversite sınavına yeniden hazırlanan gençler de belirlenen şartları sağlamaları halinde Eğitim Samkart uygulamasından yararlanabiliyor.

Lise mezuniyetini takip eden ilk yıl içinde üniversite sınavına hazırlanan, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre herhangi bir işte çalışmadığını belgeleyen gençler, bir yıl boyunca indirimli ulaşım imkanından faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, toplu ulaşım hizmetlerini kentin ihtiyaçlarına göre geliştirdiklerini belirtti.

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Toplu taşıma araçlarının sayısını artırırken indirimli tarifelerle vatandaşların ulaşım giderlerini azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz abonman uygulamalarıyla öğrencilerimize ve sivil hemşehrilerimize bütçelerini koruyacak avantajlar sunuyoruz. Samsun'umuzda yaşayan herkesin güvenli, konforlu ve ekonomik ulaşım hizmetlerine erişebilmesini önceliğimiz olarak görüyor, bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz."