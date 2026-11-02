Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Adreslerde, araç ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda 38 bin 454 uyuşturucu hap, ⁠267,82 gram sentetik uyuşturucu, ⁠8,56 gram esrar, 17 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

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