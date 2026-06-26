Samsun'da Yeşilay tarafından bağımlılığa karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Yeşilay Samsun Şubesince, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.



Yeşilay Samsun Şubesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen etkinlikte, Atakum ilçesindeki Türkiş Sahili'nde bir araya gelen katılımcılar, Çobanlı İskelesi'ne kadar yürüdü.





Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla Bağımlılıkla Mücadele Kurulu üyeleriyle farkındalık yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.



Bağımlılıkla mücadelede kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:



“Özellikle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz hem sahadaki operasyonlar hem de önleyici hizmetler noktasında faaliyet yapıyor. Biz de sahada birlikte hareket ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz önleyici hizmetler noktasında faaliyetlerini yürütüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz de aileyi güçlendirme noktasında faaliyetlerini devam ettiriyor. Bağımlılıkla mücadelede aileyi temel taş olarak ifade edebiliriz."





Güneş, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede sivil toplum alanında önemli rol üstlendiğini belirterek, farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.







