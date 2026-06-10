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        Terme'de Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete başladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Terme'de kurulan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Terme'de Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete başladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Terme'de kurulan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

        Terme Hükümet Konağı'nın ikinci katında faaliyetlerine başlayan Müdürlüğün kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından İlçe Sosyal Hizmet Müdürü Mücahit Tulum ve sosyolog Mücahit Önder Karakaş, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti.

        Ziyarette, merkezin ilçeye kazandırılma süreci, yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

        Başkan Kul, ziyarette yaptığı açıklamada, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Terme'de hizmete başlamasının önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

        Merkezin Terme'nin yanı sıra Salıpazarı ilçesine de hizmet vereceğini ifade eden Kul, vatandaşların sosyal hizmetlere daha kolay erişim sağlayacağını kaydetti.

        Sosyal Hizmet Müdürü Tulum ise merkezin kuruluş sürecinde verilen desteklerden dolayı Kul'a teşekkür etti.

        Terme ve Salıpazarı'nda faaliyet gösterecek müdürlükte çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici sosyal hizmetler sunulacak.

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