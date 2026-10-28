Türkiye'nin en büyük hareketli GES'inden 474 milyon lira tasarruf

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi'nin Ladik ilçesinde kurduğu, kamu eliyle yapılan Türkiye’nin en büyük hareketli panel sistemli Güneş Enerji Santrali'nde (GES), Mart 2024’ten bu yana yaklaşık 185 milyon kilovatsaat elektrik üretildi, 474 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi’nde Mart 2024’te faaliyete alınan, kamu eliyle orta gerilim seviyesinde şebekeye bağlanan Türkiye’nin en büyük hareketli GES’i, 850 dönümlük alana kuruldu. Toplam 125 bin 901 güneş panelinin bulunduğu santral, 57 megavat panel ve 45 megavat elektrik gücüne sahip. Tesiste 121 enerji nakil hattı direği ve 6 bin 600 metre uzunluğunda orta gerilim kablosu bulunuyor. Yılda ortalama 90 milyon kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 90’ını, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün ise yüzde 40’ını karşılıyor. Güneşi tek eksende takip eden hareketli panel sistemiyle üretim verimliliği artırılırken, santralin faaliyete geçtiği Mart 2024’ten bu yana yaklaşık 185 milyon kilovatsaat elektrik üretildi, 474 milyon liralık tasarruf sağlandı. Ayrıca yaklaşık 116 bin 500 ton karbon salınımının önüne geçildi.

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GES’in, Mart 2024 yılında Ladik ilçesinde kurulduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Mert Özkan, “Santralimiz 57 megavat panel gücüne, 45 megavat elektrik gücüne sahip. Yılda ortalama 90 milyon kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip. Kurulduğu günden bugüne de yaklaşık 185 milyon kilovatsaatlik bir enerji üretimi gerçekleşti. Bunun yanında kurulduğu günden bugüne 474 milyon TL'lik bir tasarruf imkanı sağladı. Yatırım maliyetimiz yaklaşık 900 milyon lira. Amortisman süremiz de ortalama 4,5 yılda kendini geri dönüşümlü sağlayacaktır. Güneş enerji santralleri yenilenebilir enerji santralleridir. Burada bizim amacımız hem tükettiğimiz elektriğin karşılığını kendimiz üretim yaparak karşılamak, aynı zamanda yenilenebilir enerjiye katkı sağlamak ve sürdürülebilirliği gerçekleştirmek" diye konuştu.

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‘RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PLANLARIMIZ ARASINDA’

Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ’nin tüketimlerinin büyük kısmının GES’ten sağlandığını belirten Özkan, "Büyükşehir Belediyesi'nin tüketimlerinin yaklaşık yüzde 90'nı, SASKİ kurumumuzun ise tüketimlerinin yaklaşık yüzde 40'ına tekabül etmekte. Bu tesisimiz kamu eliyle yapılmış hareketli sistem olarak Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali. Bu tesisi yaparken biz kendi öz kaynağımızı kullandık. Ayrıca bu güneş enerji santralinde tek eksen dediğimiz hareketli sistem bulunmakta. Yani güneşin doğuşundan batışına kadar panellerimiz güneşi izleyerek ayrıca verimini artırmakta. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 8 megavat, SASKİ’nin ise 20 megavatlık bir yenilenebilir enerji kurulum kapasitesi daha bulunmaktadır. Yani toplamda 28 megavatlık daha yenilenebilir enerjiye yatırım yapılabilir haldeyiz. Bunu gerçekleştirmek için önce GES ile ilgili hem arazi hem çatı uygulamalarının fizibilitelerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilirliği sağlamak ve enerji çeşidini artırmak için rüzgar enerji santrali planlarımız arasında. Bununla ilgili fizibilite çalışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Sonrasında çıkan sonuçlara göre en verimli yatırım hangisiyse bunu uygulamaya başlayacağız” dedi.

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'116 BİN 500 TON KARBON SALINIMININ ÖNÜNE GEÇTİK'

Amaçlarının yalnızca elektriği üretmek olmadığını ifade eden Özkan, "Aynı zamanda kendi kendine yetebilen, akıllı yatırımlar yapabilen ve çevre faaliyetlerini mümkün olduğunca minimum seviyeye getirebilmektir. Bunu yalnızca yenilenebilir enerjiyle gerçekleştiremeyiz. Aynı zamanda akıllı binalar gerçekleştirmemiz gerekir. Enerji altyapısını sağlamlaştırmamız gerekir. Elektrikli şarj istasyonları altyapısını kurmamız gerekir. Akıllı binalar ve enerji yönetimini optimize ederek akıllı bir izleme sistemi gerçekleştirmemiz gerekir. GES’i kurduğumuzda Mart 2024'ten bugüne yaklaşık 116 bin 500 ton karbon salınımının önüne geçtik. Bizim hem bunu artırmamız yani tükettiğimiz elektriğin hem tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılamaktan ziyade aynı zamanda karbon salınımında, yani fosil kaynak tüketiminde minimuma ve hatta neredeyse sıfır karbona çekmek gibi hedefimiz bulunmakta. Bunun için de ayrıca çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.