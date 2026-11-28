Tokat’ta jandarma ve emniyetin düzenlediği huzur toplantısında 166 köy ve mahalle muhtarına asayiş, trafik güvenliği ve dolandırıcılıkla mücadele konularında bilgi verildi, muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 26 Haziran Kültür Merkezi’nde muhtarlar ile sorumluluk alanı huzur toplantısı düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül’ün katıldığı toplantıya, jandarmanın sorumluluk bölgesinden 124 köy muhtarı ile polisin sorumluluk bölgesinden 42 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda hırsızlık ve dolandırıcılığın önlenmesi, ruhsatlı silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği ele alındı. Muhtarlara ayrıca akran zorbalığı, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında bilgi verildi. Orman yangınları, sel, heyelan, suda boğulma ve karbonmonoksit zehirlenmeleri de toplantının gündeminde yer aldı. İl merkezindeki asayiş olayları ve suçun önlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, mahallelerin bağlı olduğu polis merkezleri ve muhtarların irtibat kurabileceği görevliler hakkında bilgi paylaşıldı. Köy ve mahalle muhtarları, sorumluluk alanlarında karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.