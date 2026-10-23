Lavinia Sanat Atölyesi 3. Yıl Sergisi Gökmedrese'de sanatseverlerle buluştu

Lavinia Sanat Atölyesi'nin kurucusu ve resim eğitmeni Sündüs Ece Küpeli rehberliğinde hazırlanan sergi, yetişkin hobi ve çocuk atölyesi katılımcılarının bir yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmaları bir araya getiriyor.

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