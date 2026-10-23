Lavinia Sanat Atölyesi 3. Yıl Sergisi Gökmedrese'de sanatseverlerle buluştu
Tokat'ta Lavinia Sanat Atölyesi 3. Yıl Sergisi, Gökmedrese'de sanatseverlerle buluştu.
Tokat'ta Lavinia Sanat Atölyesi 3. Yıl Sergisi, Gökmedrese'de sanatseverlerle buluştu.
Lavinia Sanat Atölyesi'nin üçüncü yılına özel düzenlenen karma resim sergisi, turkuaz çinileriyle ünlü Gökmedrese'de açıldı.
Açılışı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Türkmen tarafından gerçekleştirilen sergide 50 eser yer alıyor.
Lavinia Sanat Atölyesi'nin kurucusu ve resim eğitmeni Sündüs Ece Küpeli rehberliğinde hazırlanan sergi, yetişkin hobi ve çocuk atölyesi katılımcılarının bir yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmaları bir araya getiriyor.
Farklı yaş gruplarından katılımcıların hayal dünyalarını ve sanatsal gelişimlerini yansıtan eserler, Gökmedrese'nin tarihi atmosferinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Lavinia Sanat Atölyesi 3. Yıl Sergisi, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek.
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