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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        E.R.C. (19) idaresindeki 19 AFS 374 plakalı otomobil, Behzat Bulvarı Pazarpazarı mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.E.A. (19) ve Ö.A. (20) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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