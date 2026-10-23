Tokat Belediyespor'da Mehmet Menderes Önkuzu ile yollar ayrıldı

Açıklamada, "Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Önkuzu ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.